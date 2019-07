Ongeluk met vrachtwagen op A67 tussen Someren en Leenderheide

Opgestapte wethouder Laarbeek maakt gehakt van PNL

9:26 LAARBEEK - In een brief aan bestuur, fractie en leden van Partij Nieuw Laarbeek (PNL) haalt Ria van der Zanden fors uit naar de partij waar ze tot vorige week wethouder voor was. ‘Ouderwetse dorpspolitiek in optima forma.’