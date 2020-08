Ongeluk met vrachtwagen op N272 bij Elsendorp

Ongeluk met vrouw in scootmo­biel en vrachtwa­gen in Deurne, N270 dicht in beide richtingen

15:55 DEURNE - Een vrouw in een scootmobiel is maandagmiddag gewond geraakt door een ongeluk met een vrachtwagen op de N270 in Deurne. De vrouw wilde de weg over steken, maar de vrachtwagenchauffeur zag haar over het hoofd.