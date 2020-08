Ongeluk met vrouw in scootmobiel en vrachtwagen in Deurne, N270 dicht in beide richtingen

Tientallen tips bij politie over vermoorde Manon Seijkens (8): ‘Aziatische haar misschien van pruik’

14:28 HELMOND - Er wordt door mensen volop meegedacht over de oude moord op de 8-jarige Manon Seijkens in 1995 in Helmond. De politie kreeg de afgelopen dagen grofweg dertig tips binnen. Aanleiding was de bekendmaking dit weekend van een cruciaal detail: een gevonden haar - mogelijk van de dader - blijkt van Aziatische afkomst.