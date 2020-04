Ongeval met fietser in Helenaveen

Herinrich­ting gevaarlij­ke N270 in Deurne opnieuw vertraagd

11:40 DEURNE - De herinrichting die de N270 tussen Deurne en de Limburgse grens veiliger moet maken, loopt wederom maanden vertraging op. In het slechtste geval is de weg eind 2023 klaar. Dat is vier jaar later dan gepland.