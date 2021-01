Online carnavalsbingo voor Ganzegatters met Edwin van der Toolen

Ook het Grand Gala du Kwèk gaat (on)gewoon door, maar dan met een talkshow en terugblik­ken

11:48 DEN BOSCH - Het Grand Gala du Kwèk is al jaren niet meer weg te denken als voorafje aan drie dagen carnaval in Oeteldonk. Elk jaar rap uitverkocht en daardoor zijn de laatste edities voortaan ook tijdens twee avonden te bezoeken. En in het jaar van corona? Op zaterdag 6 februari is er tóch een gala, te zien via de kanalen van de organiserende Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch en de lokale omroep DTV.