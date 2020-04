Online experiment gemeenteraad Laarbeek geslaagd

De proef is alvast geslaagd. De eerste minuut is er nog even een probleem met de verbinding, maar om 19.31 uur opent burgemeester Frank van der Meijden dan toch de digitale raadsbijeenkomst. Op dat moment kijken er 26 mensen, tien minuten later zijn het 42. Meer dan dat aantal zullen het er verder niet worden, maar de apparatuur hapert nauwelijks. Heel in het begin is de burgemeester dubbel te horen, maar dat wordt snel opgelost. De raadsleden - of ze alle 19 zijn ingelogd is voor het publiek niet te zien - kunnen vragen stellen na afloop van de presentatie en zijn redelijk goed te verstaan.

Zeventien mensen uit Laarbeek gestorven aan corona

Het onderwerp: de coronacrisis in het Laarbeekse. ,,Helaas moet ik u meedelen dat zeventien mensen in onze gemeente zijn gestorven, officieel liggen 27 besmette inwoners in de ziekenhuizen”, deelt Van der Meijden helemaal aan het begin mede. ,,Het coronavirus laat diepe groeven achter in deze samenleving.”

Hij vertelt onder andere over de nieuwe werkwijze vanuit het gemeentehuis, dat de meeste ambtenaren vanuit thuis werken. ,,Ook de mensen achter de balie, maar alle vitale functies zoals het verstrekken van de paspoorten en het verlenen van vergunningen blijven overeind.” Ook laat hij weten dat de gemeente in gesprek is met organisatoren van grote evenementen in Laarbeek over hoe verder ná de crisis.