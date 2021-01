Online muziekles met rondvliegende hagelslag

De PlatOO basisscholen ’t Einder in Gemert, De Kleine Kapitein in Bakel, De Driehoek in Aarle-Rixtel en Het Klokhuis in Beek en Donk hebben hiervoor Qrabble ingeschakeld. ,,We hebben al meer met hen samen gewerkt. Het is een ­organisatie waar vakspecialisten creatieve lessen verzorgen. Nu we die lessen niet op school kunnen geven is dit een mooi alternatief en belangrijk voor de ontwikkeling voor kinderen”, zegt Lieke Akkermans, directeur van De Kleine Kapitein in Bakel.