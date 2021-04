Online van optreden naar optreden bij Deurne Streamt Oranje

Meiden warm maken voor techniek met Girls’ Day: ‘Ik wil al heel lang kapster worden’

15 april BEEK EN DONK - Hoe krijg je meiden van twaalf-dertien jaar zover dat ze voor techniek kiezen? Voor bèta? Of IT? Bijvoorbeeld door hen een quiz over techniek voor te schotelen of een technisch bedrijf van binnen te laten zien.