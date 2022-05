Onrust in Bakel om uitbreiding Bolle Akker

De aanstaande uitbreiding van bedrijventerrein de Bolle Akker aan de zuidkant van Bakel leidt tot grote onrust. Bewoners van de huizen in dit gebied zijn bezorgd over mogelijke verkeersoverlast als gevolg van nieuwe bedrijvigheid.

Bovendien zijn ze bevreesd dat er een bedrijf komt in milieu-categorie drie, zoals een metaalproductiebedrijf. De komst van zo'n bedrijf zou eveneens kunnen leiden tot eventuele overlast, zo is de vrees in dit deel van Bakel.

Dat de zorg over vestiging van zo'n bedrijf allerminst ongegrond is, blijkt al uit schriftelijke vragen die de Dorpspartij van Gemert-Bakel heeft gesteld. Daarin stelt gemeenteraadslid Toon Coopmans vast dat er verschillende grondprijzen kunnen worden gehanteerd in dit deel van het bestemmingsplan voor milieucategorie twee en drie.

Oude politiek

Fractievoorzitter Martien Bankers van de Lokale Realisten deelt de onrust van de omwonenden en wil nu ook dat er opheldering komt. ,,Wat mij dwars zit is dat er achter de schermen kennelijk al van alles is afgesproken maar dat er nog niemand is geïnformeerd of gehoord.”

Het steekt Bankers met name dat het gemeentebestuur nog niet gesproken heeft met de bewoners en omwonenden van het uitbreidingsgebied. Daarnaast spreekt hij van ‘oude politiek’ omdat B en W de gemeenteraad nog niet bij de plannen betrokken hebben. ,,De bedoeling is immers juist dat de raad en omwonenden in een vroeg stadium bij dit soort plannen wordt geïnformeerd.”

Veel te doen

Over de aanleg van een eventuele nieuwe weg naar het bedrijventerrein is de afgelopen tijd al veel te doen geweest, en dat leidde onder meer tot een procedure bij de Raad van State. Inmiddels is er, mede naar aanleiding daarvan, nog geen besluit genomen over waar die nieuwe weg moet komen.

,,Er zijn nu drie verschillende mogelijkheden", stelt Martien Bankers. ,,Ofwel bij de Hollevoort, ofwel bij de Hilakker ofwel bij Houtakker. Maar in alle drie de gevallen zal de keuze leiden tot bezwaarschriften. Waarom dan niet eerst in gesprek gaan met die mensen, om de kou uit de lucht halen?”

Overleg in De Peel

Verder wijst Bankers erop dat het nog allerminst zeker is er op die plek wel een ruimteslurpend bedrijf in milieucategorie drie gevestigd kan worden. ,,Daarover zullen we met het provinciebestuur en met de andere gemeenten in De Peel in overleg moeten treden, zo is de afspraak. Maar eerst moet dan wel duidelijk zijn wat de Gemert-Bakelse gemeenteraad van deze kwestie vindt.”

Volgens een woordvoerder van B en W verkeren alle plannen nog een in heel pril stadium en valt er daarom nog niet veel over te zeggen. Wel bevestigt de woordvoerder dat er belangstelling is van verschillende categorie 3- bedrijven.