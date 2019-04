Onrust over plan grote windmolens tussen Helenaveen en Grashoek

De toren van de kerk in Grashoek is 52 meter. Ze steekt in het Limburgse dorp boven alles uit. Maar valt straks in het niet als de bouw van de windmolens doorgaat. Het hoogste punt van de wieken komt uit op 240 meter. Mensen die tussen de 600 en 800 meter van de geplande turbines wonen, zijn onlangs op de hoogte gebracht. Eerder waren direct omwonenden al in kennis gesteld. Er is bij hen weerstand tegen het plan. Maar ook de dorpsraad in Helenaveen is gealarmeerd. Dit dorp ligt binnen een straal van 2 kilometer en zal zeker de gevolgen ondervinden, stelt voorzitter Kees Leenders.