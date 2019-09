Onrust over Vierbinden Laarbeek groeit

Een burgerinitiatief is begonnen met een handtekeningenactie. Deze worden dinsdag aangeboden op het gemeentehuis in Beek en Donk, tezamen met een verklaring over de achtergrond van de actie. ,,Voor die tijd praten we liever niet met de pers", zegt Johan van der Heijden, een van de initiatiefnemers én voormalig voorzitter van de in Vierbinden opgegane Stichting Gemeenschapshuizen Laarbeek.