Onthulling oorlogsmonument Lieshout: Veertien verhalen voor de vrijheid

Bevrijding 75 jaarLIESHOUT - De vrijheid vieren door stil te staan bij het verleden. Dat was de belangrijkste boodschap waarmee vrijdag in Lieshout een oorlogsmonument werd onthuld.

Veertien namen staan op het oorlogsmonument in Lieshout. Veertien namen van mensen die direct of indirect in Lieshout en Mariahout het leven lieten tijdens de Tweede Wereldoorlog. En aan al die slachtoffers is een bijzonder verhaal gekoppeld, zegt Jos Bekx. Hij is de geestelijk vader van het monument aan het Prinsenhof in Lieshout. Bekx: ,,Het is nodig om een voorbeeld te stellen, om te vertellen wat er geofferd is door die jonge mannen die hier hun leven lieten voor onze vrijheid.”

Het monument, een initiatief van heemkundekring 't Hof van Liessent, is vrijdagmiddag door burgemeester Frank van der Meijden en de elfjarige Nout van Overbeek onthuld. ,,Je kunt je moeilijk voorstellen wat hier is gebeurd", vertelt de leerling van De Sprankel. ,,Ik kijk wel eens films over de oorlog. Maar dit is heftiger, dit is echt. Daar moet ik soms aan denken.”

Dat is precies de boodschap die het monument wil uitdragen, zegt Van der Meijden: ,,We moeten blijven gedenken. En daarmee doorgeven dat vrijheid niet vanzelfsprekend is."

Te pletter

Vijf namen op het monument behoren toe aan de bemanning van een Britse bommenwerper die in de nacht van 26 juni 1943 werd neergehaald door de Luftwaffe. Rakelings vloog het brandende toestel over de kern van Lieshout, om vlak voorbij de ouderlijke boerderij van Bekx te pletter te storten. ,,Ons pap dankte God op zijn blote knieën", herinnert Bekx zich. ,,Er hadden honderden slachtoffers kunnen vallen.”