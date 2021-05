Onthulling van de handgeborduurde geschiedenis van Deurne: twintig meter doek, 10.000 mensuren werk

Start viering Deurne 1300 jaar: oude foto's, histori­sche route, wandkleed

26 februari DEURNE - Afgaande op DeurneWiki was er in 721 voor het eerst sprake van een plaats genaamd Durninum. De betekenis hiervan luidt ‘Met doornstruiken begroeide plek’. Later verbasterde dit tot Deurne. De gemeente viert vanaf nu haar 1300-jarig bestaan met tal van activiteiten, verspreid over de komende anderhalf jaar.