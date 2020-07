Ontslagen bij Artex in Aarle-Rixtel

De ingreep was onder meer nodig omdat de stoffenfabrikant van gordijnen, zonweringen en meubels sinds het begin van de coronacrisis de orderportefeuille sterk heeft zien slinken.

,,De economische vooruitzichten met name in de bouw, horeca en recreatie, zijn somber”, verklaart human resources manager Dorith van Delft. ,,We willen ermee voorkomen dat het voortbestaan van het bedrijf gevaar loopt en we nóg meer mensen moeten ontslaan.”

Hoeveel tijdelijke contracten niet zijn verlengd, kan zij niet vertellen. Volgens geruchten zouden in totaal 28 van de 213 mensen op het bedrijf weg moeten, maar dat aantal klopt volgens haar in ieder geval niet. ,,We zullen de komende tijd wel eerder de verlenging van tijdelijke contracten tegen het licht houden. Dat doen we natuurlijk altijd wel, maar nu moet het nog strenger.”

Sociaal plan

Vakbond FNV meldt dat ze maandag met de Artex-directie zullen praten over de noodzaak van de ontslagen en het sociaal plan. ,,Formeel weten we nu niet wat de achterliggende reden is", laat een woordvoerder weten. ,,We horen de laatste tijd wel vaker dat de oorzaak een terugval in het aantal orders en de economische vooruitzichten is. De economie heeft echt een klap gehad. Maar we pas als we het hele financiële plaatje compleet hebben, kunnen we beoordelen of het ontslag reëel is.”

Artex maakt sinds 1990 deel uit van de beursgenoteerde multinational Hunter Douglas, volgens de website ‘een toonaangevend bedrijf in de interieurbranche’. Het is opgericht in 1974 als familiebedrijf.