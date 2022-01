En weer wordt er gezocht naar aardwarmte in Deurne: een speld in een hooiberg

DEURNE - Het stikt hier van de breuken. Willen we in onze regio veilig aardwarmte winnen om bijvoorbeeld bier te brouwen of kassen te verwarmen, dan moet ieder risico op aardbevingen worden voorkomen. Het onderzoek naar de ondergrond in de omgeving van Deurne is al jaren bezig en gaat deze weken opnieuw van start.

15 januari