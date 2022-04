Ontslagen wethouder uit Someren-Eind hakt knoop door, stopt strijd en wil af van ‘negatieve energie’

Coalitie Laarbeek: PNL, ABL en De Werkgroep zijn er bijna uit, oppositie mag meeschrij­ven aan akkoord

LAARBEEK - Een coalitie van PNL, ABL en De Werkgroep is in Laarbeek aanstaande. De drie grootste partijen hebben genoeg vertrouwen in elkaar om de handen ineen te slaan.

14 april