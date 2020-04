Ontstond de Peelbrand door broei van vegetatie of door menselijk handelen?

Extra afzettin­gen en politiesur­veil­lan­ce moeten kijkers weghouden bij smeulende Peel

7:37 DEURNE - Ondanks herhaalde oproepen niet de Deurnsche Peel in te gaan, is het zondag toch erg druk geweest in het natuurgebied. Er zijn diverse boetes uitgedeeld aan mensen die afgesloten paden in het natuurgebied hebben betreden.