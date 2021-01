Ontwerpen dorpshuis Asten enthousiast ontvangen: ‘Iedereen houdt straks oogje in het zeil’

ASTEN - De tekeningen van het nieuwe gemeenschapshuis in Asten vallen bij een grote meerderheid in het dorp in de smaak. Slechts een enkele criticaster heeft het over een lelijk gebouw dat op een stal lijkt. Wat vinden drie grote gebruikers van het geplande dorpshuis in de Kerkstraat?

Harmonie St. Cecilia is zeer tevreden met de uitkomst van maandenlang overleg, zegt voorzitter Patrick Smits. Hij werd nauw betrokken bij de totstandkoming van de definitieve tekeningen. ,,Het is ambitieus, uitdagend en zeer mooi. Er is met zoveel mogelijk wensen rekening gehouden. Nu is het afwachten hoe het in de werkelijkheid gaat zijn.”

Akoestiek zorgt nog voor spanning

Smits vindt het nog spannend hoe de akoestiek in het nieuwe pand zal zijn. In de huidige Klepel kan bijna geen andere activiteit plaatsvinden als zijn harmonie repeteert. Het geluid is dan te overheersend. In het nieuwe gemeenschapshuis is die overlast er nauwelijks tot niet, is hem verzekerd. Zo is er sprake van diverse doos-in-doosconstructies die geluidsoverlast tegengaan en zorgen voor een goede akoestiek. ,,Er is gesproken met dirigenten, er is een speciaal bureau voor ingehuurd. Honderd procent geluidsdicht is onmogelijk, maar straks kun je met gesloten deuren nog gewoon vergaderen tijdens een repetitie.”

Groeien naar elkaar toe

Ondanks alle positieve geluiden staan er ook nog de nodige vragen open. Smits wil onder meer nog weten welke geluidsinstallatie gebruikt gaat worden, wat het lichtplan is en of er bijvoorbeeld gordijnen bij het podium komen. Allemaal details waar het komend jaar nog volop aan gewerkt kan worden. Smits is trots op de samenwerking met andere verenigingen. ,,We werken al samen met Jong Nederland bij de muzieklessen, we gaan nu ook samen instrumenten opslaan. We groeien dichter naar elkaar toe.”

Iedereen houdt oogje in het zeil

De bibliotheek is straks door het hele pand verspreid. Je kunt volgens directeur Robin Verleisdonk bijna niet meer om de boeken heen. Hij spreekt van een ‘mooi, fris gebouw’ en is vooral blij met de tribunetrap waarop straks kleine, intiemere bijeenkomsten gehouden kunnen worden. Verder heeft de directeur geen angst voor diefstal omdat de boeken zo voor het grijpen liggen. ,,Ook met poortjes kun je zoiets niet voorkomen. We gaan uit van het positieve. Bovendien zijn er de hele dag door mensen in het gemeenschapshuis. Iedereen houdt een oogje in het zeil. En we gaan van elkaars bezoekers profiteren.”

Geen boeken verslepen

Tijdens grote evenementen zoals carnaval kunnen boeken afgeschermd worden. Verleisdonk kijkt nog naar de beste manier hiervoor. Boeken verslepen is niet aan de orde. Hij vindt het vooral van belang dat zijn collectie makkelijk toegankelijk is voor iedereen. ,,Stel je bent een boek vergeten terug te brengen maar je hebt ’s avonds een repetitie....dan kun je hem alsnog inleveren.”

Onis moet even wennen

Welzijnsorganisatie Onis moet straks even wennen, aldus directeur Irma van Goch. Onis had een eigen gebouw, maar heeft ook ervaring met gedeelde ruimtes in De Ruchte in Someren. ,,Je hebt straks veel van die koffiegesprekjes waarin je snel informatie met elkaar kunt uitwisselen. De lijn met het Sociaal Team wordt heel kort. Ik ben heel tevreden.”