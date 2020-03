Ontwerpwedstrijd voor thuiszittende kinderen

Een zondag zonder preek met publiek, wedstrijd of repetitie

22 maart HELMOND/EINDHOVEN/AARLE-RIXTEL - Deze mensen hadden op zaterdag of zondag altijd wel wat te doen: fluiten voor een wedstrijd, prediken voor de kerk, hun favoriete club aanmoedigen of optreden met de band. Waar vullen ze hun tijd mee nu dat allemaal is weggevallen?