Ontwikkelaar Bas van de Laar: ’Ja tegen kasteelplan Gemert kan wél’

GEMERT - De gemeenteraad van Gemert-Bakel kan donderdagavond wel degelijk 'ja' zeggen tegen het totaalplan voor het kasteel in Gemert. Dat stelt ontwikkelaar Bas van de Laar van BL Huisvesting in een brief aan de raadsleden.

De raadsleden kunnen dat volgens Van de Laar doen door in dat akkoord ontbindende of opschortende voorwaarden op te nemen. Zo'n voorwaarde zou kunnen zijn dat de diverse onderdelen van het plan niet alleen financieel en technisch haalbaar moeten zijn, maar ook 'in overeenstemming met publiekrechtelijke regelgeving', schrijft de Gemertse ontwikkelaar.

De gemeenteraad krijgt morgenavond een voorstel van burgemeester en wethouders over het kasteel voorgelegd. Daarin wordt de raad gevraagd in te stemmen met het eerste deel van het totaalplan, en het tweede en derde deel van datzelfde plan slechts voor kennisgeving aan te nemen. Burgemeester en wethouders vinden namelijk dat die onderdelen nog teveel onduidelijkheden en onzekerheden bevatten. Het eerste deel omvat met name renovatie- en restauratiewerkzaamheden van het bestaande complex, terwijl de andere delen van het plan ook in nieuwbouw en ondergronds bouwen voorzien.

Veel zorgen over verkeer

Eerder deze maand had de politiek al veel vragen over het kasteelplan. Die vragen gingen over de technische haalbaarheid van bijvoorbeeld het ondergronds parkeren en het ondergrondse theater, maar ook over de verkeersafwikkeling en de ontsluiting van het gebied. Over het verkeer leven ook in de buurt veel zorgen. Zo vreest de Stichting Schoorswinkel en Omgeving (SSO) dat het kasteel en omgeving met het doorgaan van de plannen verandert in een 'verkeersknelpunt'. De stichting vindt ook dat de raad pas een besluit kan nemen als er een volledig uitgewerkt totaalplan ligt.

Naast SSO is er in de directe omgeving van het kasteel nu nog een groep bewoners opgestaan die zich tegen het plan keert: de Stichting Autoluwe Heilige Geestlaan en Hoef (in oprichting). Die stichting maakt zich met name zorgen over de geplande parkeergarage onder de ommuurde tuin die schuin tegenover de kasteelpoort ligt.

Sluipverkeer toch al toegenomen

De Heilige Geestlaan is volgens de buurtbewoners 'absoluut niet berekend op de grote aantallen verkeersbewegingen van en naar het parkeerterrein'. Ze constateren dat meer drukte niet gewenst is, zeker niet omdat het sluipverkeer in de straat volgens hen toch al is toegenomen sinds de herinrichting van het Gemertse centrum.