Ontwikkelingen kasteel Gemert blijven gemoederen beroeren: ‘Nog lang geen last van kasteelmoeheid’

De bouw van het Gemertse kasteel begon al in 1391 onder opdracht van Hendrik Reinaart van Husen, landcommandeur van de Duitse Orde. Gemert vormde in die tijd een vrije heerlijkheid, een kleine, bestuurlijk onafhankelijke staat. De Duitse Orde was tot 1794 eigenaar van het kasteel, waarna de Franse bezetters het in beslag namen en maarschalk Nicolas Charles Oudinot eigenaar werd. In 1813 kocht Adriaan van Riemsdijk het kasteel en de omliggende landerijen en vestigde er een spinfabriek. Vanaf 1865 was het echtpaar Lüps-van Riemsdijk eigenaar, dat het kasteel eind negentiende eeuw verkocht aan Franse Jezuïeten. Begin twintigste eeuw trokken de paters van de Congregatie van de Heilige Geest in het kasteel, die het hele complex in 1928 ook aankochten. In al die jaren werd het kasteelcomplex aangepast aan de wensen van de bewoners. Zo stamt het hoofdgebouw in Lodewijk XIV-stijl uit 1740 en bouwden de paters in 1936 een kapel bij.