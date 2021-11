Ontwikkelingshulp zit in Britts hart: ‘Ik wil nog zoveel kinderen helpen’

Tien jaar geleden, toen Van Berkel nog maar dertien jaar was, reisde zij af naar Zuid-Afrika. Daar lieten haar ouders de realistische kant van het land zien. ,,Aan de kust is het heel mooi. Daarbuiten ligt het ongerepte Zuid-Afrika. De manier van leven is daar zo anders dan ik gewend was.’’ Als klein kind zat het al in haar karakter. Zodra ze de mogelijkheid kreeg, wilde de Gemertse andere mensen helpen. Toen zij oog in oog kwam te staan met de armoede in het land, was dat dan ook niet anders. ,,Ik wilde meteen iets doen. Mijn ouders dachten dat het een bevlieging was. Ik was natuurlijk nog maar jong.’’

Anders dan haar ouders dachten, begon de toen 13-jarige bij thuiskomst meteen met het inzamelen van geld. ,,Het begon met kleine acties,’’ zo vertelt de Gemertse. ,,Honden uitlaten en cupcakes verkopen, bijvoorbeeld. In appelflappen bakken ben ik ondertussen een professional geworden.’’ Ondertussen zijn we tien jaar verder, en Van Berkel is eigenlijk nooit meer gestopt met het inzamelen van geld. ,,Binnen twee jaar tijd had ik al 13.5 duizend euro opgehaald. Het is dus hard gegaan. In 2014 heb ik mijn eigen stichting opgezet; ‘Stichting Britt Helpt’.’’

Met het geld dat ze inzamelt hoopt ze kinderen in Limpopo, een provincie in Zuid-Afrika, een eerlijke kans op onderwijs te bieden. ,,Voor twee kinderdagverblijven en twee scholen hebben wij allerlei projecten ontwikkeld,’’ zo vertelt de initiatiefneemster. ,,Wat je ziet bij de gezinnen die daar leven, is dat zij meer kinderen hebben. De ouders werken om het gezin te onderhouden en de broertjes en zusjes letten op elkaar. Daardoor kunnen zij niet naar school. Wij willen ieder kind een eerlijke kans geven op onderwijs.’’ Het ingezamelde geld wordt gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs, de toegang tot het onderwijs en de infrastructuur daaromheen verbeteren. ,,Eén keer per jaar gaan wij persoonlijk naar daar om het geld om te zetten in producten en diensten. Wij kopen overigens ook alleen lokale producten en nemen lokale mensen aan. Zo kunnen we meteen de economie in Zuid-Afrika stimuleren.’’

Door de jaren heen zijn de stichting én de kinderen in Zuid-Afrika een groot deel van haar leven geworden. ,, Wij hebben het leven voor vierhonderd kinderen kunnen verbeteren. Ik geef zoveel om de mensen die daar wonen. Door de jaren heen zie je de kinderen natuurlijk ook opgroeien.’’ Ze heeft innig contact met de kinderen daar. Als ze vertelt over hun succesverhalen, maakt dat haar trots. ,,We hadden een jongetje op school dat maar niet vooruit kwam. Uiteindelijk kwamen we erachter dat hij blind werd. Wij hebben hem toen meegenomen naar de dokter in de stad. Daar bleek dat zijn netvlies was beschadigd. Met een crèmepje en een bril hebben we het al kunnen oplossen. Door de dag heen bloeide hij op om, aan het eind van de dag, tegen mij aan in slaap te vallen. Daar doe je het voor.’’

In de toekomst wil de Gemerste zeker door blijven gaan met haar stichting. ,,Nu is het allemaal nog vrijwilligerswerk. Ik heb er nooit iets aan verdiend. Misschien dat ik er later wel mijn werk van wil maken. Ik wil nog zoveel kinderen helpen. Ontwikkelingshulp zit echt in mijn hart.’’