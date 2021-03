Onveilige kruising bij Deense Hoek: omwonenden hopen op rotonde

Quote Mijn kinderen moeten hier oversteken. Al gebeuren er nu minder ongelukken, de weg is nog even onveilig als -ie het jaar ervoor was. Marcel Verkuijlen, Burgerinitiatief N615 Deense Hoek Veilig Het was maandenlang relatief stil op de anders zo drukke provinciale weg tussen Lieshout en Gerwen. Door de lockdown gebeurden er dan ook bijna geen ongelukken. Maar woensdagmorgen was het toch weer raak. ,,Brandweer, politie en ambulance waren erbij", constateert Marcel Verkuijlen.

Als inwoner van de Lieshoutse wijk Molenheide maakt hij zich zorgen om de verkeersveiligheid van de kruising. Samen met andere omwonenden heeft hij zich begin 2019 verenigd in Burgerinitiatief N615 Deense Hoek Veilig. ,,Mijn kinderen moeten hier oversteken. Al gebeuren er nu minder ongelukken, de weg is nog even onveilig als -ie het jaar ervoor was. Overál zijn minder wegongevallen. Zoveel mensen zijn er niet op straat, dat geldt ook hier.”

De kruising geldt al jaren als een verkeersonveilige. Dat is al eens opgeschreven in een rapport van tien jaar geleden en recent is dat nog in een korte studie bevestigd. Over de aantallen verkeersongelukken gaan verschillende cijfers rond. In antwoord op statenvragen door de PvdA stelt de provincie dat er in 2019 volgens officiële cijfers uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland maar één ongeval bekend is. Zelf houden ze het op vier, inclusief meldingen uit de buurt. Maar medio 2019 zouden volgens omwonenden al achttien ongelukken zijn gebeurd, waarvan zes met zwaar letsel. Zij baseren zich op cijfers van STAR (Smart Traffic Accident Reporting), dat nu slecht controleerbaar is omdat het systeem tijdelijk offline is.

Voorkeur voor een rotonde

De omwonenden willen het liefst een rotonde om de situatie veiliger te maken. ,,Alle verkeersdeskundigen zijn het erover eens dat dat de beste oplossing is", zegt Verkuijlen. Het Burgerinitief voelt zich gesteund door de Laarbeekse politiek. Meerdere fracties in de gemeenteraad hebben zich al eens ingezet om het probleem rond de Deense Hoek op de kaart te zetten. In januari vond een gesprek plaats tussen gemeente en provincie.

Is daarmee een oplossing in zicht? De omwonenden moeten nog geduld hebben. ,,Besloten is om naar aanleiding van de korte studie een vervolgonderzoek in te stellen", reageert woordvoerder Peter Honings van de provincie. ,,Daarin worden de verschillende opties bekeken, zoals de rotonde. Na de zomer hopen we meer te kunnen vertellen over de uitkomst van het onderzoek.”