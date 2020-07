Onverkoopbaar huis in Asten toch verkocht: geluk lacht Christel en John weer toe

Het verschil met begin februari is immens. Toen zaten Christel van Hal en John Joppen enorm in de stress. Het huis van Joppen aan de Langstraat in Asten bleek geen woonbestemming te hebben, ook al werd het pand al vijftig jaar bewoond. Hun geplande huwelijk werd afgeblazen vanwege die onzekere situatie. Hoe anders is de situatie nu...Inmiddels zijn ze al ruim anderhalve maand getrouwd en is de woning in Asten verkocht aan een vrachtwagenchauffeur. ,,Ik ben heel blij dat de stress weg is.”



Van Hal en Joppen moesten de afgelopen weken nog wel wat tekeningen aanleveren om de verkoop af te ronden, maar dat is gelukt. Ze zijn blij met de hulp van de gemeente Asten, die er alles aan om de situatie op te lossen.