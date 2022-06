Onwillige hoorns en majestueuze zwanen bij het Zwanenmeer in Deurne

Maikel van der Meer 1973-2022; Bakelse gildevoor­zit­ter was echt een ‘goeie peer’

BAKEL - In een ziekenhuis in Portugal is Maikel van der Meer uit Bakel overleden. Van der Meer, voorzitter van het Willibrordusgilde, werd slechts 49 jaar oud. Hij raakte in coma nadat hij zeven weken geleden op vakantie in Portugal getroffen werd door een aneurysma (bloedvatverwijding).

