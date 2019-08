‘Onzedig’ raam Wiegersma krijgt plekje in kerk Deurne

De zes ramen zouden destijds een plek krijgen in de kapel die ter gelegenheid van het zilveren priesterfeest van pastoor Witlox was gebouwd. Maar daar stak de katholieke kerk vlak voor plaatsing een stokje voor, tot grote ergernis van Pieter Wiegersma, zoon van de beroemde kunstenaar/dokter Hendrik.



Twee ramen zijn later in het Noordbrabants Museum in Den Bosch terechtgekomen. Van de andere vier was tot dusver niet bekend waar ze zijn gebleven. De Deurnese pastoor Paul Janssen mocht ‘Esther’ na een tip van het Noordbrabants Museum dinsdagochtend ophalen bij de eigenaresse in Rosmalen. Ze heeft het raam geschonken aan de parochie. Janssen reageert verheugd: ,,Het is een bijzondere aanwinst. Mooi dat het na 75 jaar weer terug is in Deurne.” Het raam krijgt een plek in de Sint Willibrorduskerk in Deurne.