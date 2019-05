Onzekerheid over windmolenpark Someren

Het kantoor van het commerciële bedrijf in Nijmegen is al ontmanteld. Wie voorzitter Ton de Kok precies nu moet hebben voor een update voor het Somerense windmolenpark, weet hij niet exact. Zijn contactpersoon werkt inmiddels voor een andere organisatie. Alleen bij het hoofdkantoor van EnergieKontor in Bremen kan De Kok terecht voor nieuws. De Somerenaar blijft rustig onder de situatie. ,,Het is even een pas op de plaats, maar we blijven hopen op een goede afloop. We willen de zaak niet forceren.”