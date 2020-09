Onzekerheid troef bij vrijwilligers LEVgroep in Gemert-Bakel

GEMERT-BAKEL - Taalmaatjes, steunouders, match-mentoren, klussers; alle 135 vrijwilligers van de LEVgroep in Gemert-Bakel moeten binnenkort een keuze maken of ze hun vrijwilligerstaken straks onder een andere vlag willen uitvoeren.

Dat de LEVgroep Gemert-Bakel verlaat, heeft ook verstrekkende gevolgen voor de 135 vrijwilligers. Zoals het er nu uitziet stopt de welzijnsorganisatie er per 1 januari 2021 met al haar activiteiten. De LEVgroep en de gemeente zijn het niet eens over de manier waarop het werk georganiseerd moet worden.

De gemeente wil dat de medewerkers van de LEVgroep meedraaien in het sociale team dat door de gemeente zelf wordt aangestuurd. De welzijnsorganisatie wil haar onafhankelijkheid koste wat het kost behouden.

De split heeft grote gevolgen voor het vaste personeel van de LEVgroep in Gemert-Bakel, maar dat geldt ook voor de grote groep vrijwilligers. Vandaar dat vanuit de welzijnsinstantie deze week zeven kleinschalige sessies worden georganiseerd waarin bestuurder Jasper Ragetlie en manager Jacqueline van de Ven uitleg geven. Gisteren stonden de eerste sessies gepland.

Vier opties

Volgens de twee wil de gemeente graag met de 135 vrijwilligers verder, maar die moeten daarin zelf een keuze maken. Marian Snijders van de vrijwilligersraad licht toe dat er voor de vrijwilligers eigenlijk vier opties zijn: vrijwilliger blijven voor de LEVgroep maar dan in een andere gemeente, vrijwilliger worden onder de vlag van de gemeente (of een eventuele nieuwe welzijnsorganisatie in Gemert-Bakel), het vrijwilligerswerk als zelfstandige voortzetten, of stoppen. Snijders is zelf taalmaatje in Gemert-Bakel en heeft haar keuze al gemaakt: ,,Ik blijf bij de LEVgroep en sluit me aan bij het project VoorleesExpress in Helmond.”

Volgens haar biedt de LEVgroep veel voordelen: ,,Scholing en trainingen bijvoorbeeld. En je bent verzekerd.” Peter van Braam zet zich ook al verschillende jaren in als vrijwilliger. Eerst als taalmaatje en nu begeleidt hij jongeren. Welke stap hij gaat zetten? ,,Die keuze hoef ik nu nog niet te maken. Er is nog te veel onzeker.” Van Braam heeft er een hard hoofd in dat het welzijnswerk bij de gemeente op de juiste plek is: ,,Dit is gedoemd te mislukken. In andere gemeentes is het ook fout gegaan.”

Heel sneu

Vrijwilliger Mart is een stuk positiever: ,,Ik ben niet met de LEVgroep getrouwd. Ik zeg ja tegen de gemeente.” Geert Meeuws twijfelt. Hij is sociaal raadsman en vult voor anderen belastingformulieren in. Ook gaat hij geregeld langs bij een hulpbehoevend persoon. ,,Heel sneu als dat zou stoppen.”