Onzichtbare wereld van het autisme ontvouwt zich tussen de bomen van het Warandepark

HELMOND - Het was al mogelijk om te ervaren hoe het is om dementie te hebben of een psychose te doorstaan. Sinds afgelopen weekeinde kunnen mensen ontdekken hoe de wereld bij iemand met autisme binnenkomt, middels een reis-wandel-app voor de smartphone.

Autisme is onzichtbaar. Bijna zoals de autisme audiotour die tot en met 4 april door het Helmondse Warandepark kan worden gelopen. Bewegwijzering in de vorm van bordjes is er niet, dus je moet de app hebben gedownload om hem te lopen.

Maar Kim Frunt en Stephanie Bevers, de een coördinator autismeteam en de ander autismeconsulent bij zorgorganisatie ORO, maken zich daar niet zo heel veel zorgen over. ,,We hebben hem onder meer op onze Facebook-pagina gedeeld en die post is door heel veel mensen bekeken én gedeeld”, zegt Kim. De kans om in het Helmondse park deze week iemand tegen te komen die de app aan het beluisteren is, is dus zeker aanwezig.

Wie hem op zijn smartphone heeft, krijgt op meerdere punten tijdens de wandeling een verhaal te horen. Een verhaal bij iets wat je op die plek kunt zien, horen of ruiken. Daarna wordt verteld hoe dat met autisme te maken kan hebben. Zo ontstaat een beeld bij wat autisme zou kunnen zijn.

Anders kan soms een voordeel zijn

Onzichtbaar dus. ,,Het valt alleen op doordat mensen met autisme soms anders denken, voelen, willen of doen dan de meeste andere mensen. Daar hebben wijzelf of onze omgeving soms last van. Maar ook kan dat anders zijn soms een voordeel zijn", hoor je Marc Beek van Aut of the Blue via de koptelefoon bij het startpunt zeggen.

Quote Pak je neus een vast en roep hierbij heel hard AUW. Als je het hebt geroepen, voel je misschien wel schaamte. Dat is een signaal waar je hersenen iets mee moeten doen. Marc Beek, Aut of the Blue, bedenker van de autisme-wandeling Hij ontwikkelde de wandeling voor ORO. De zorginstelling had behoefte aan een coronaproof lesmethode voor het zorgpersoneel. Deze gaf hij in groepjes door het bos. Zelf kreeg Beek op latere leeftijd de diagnose autisme, waardoor hij heel goed weet uit te leggen wat het inhoudt. Met de app willen ze nu het positieve resultaat in de Week van Autisme beschikbaar stellen voor iedereen.

,,Pak je neus een vast en roep hierbij heel hard AUW", zegt Marc op het tweede punt, nadat hij eerst beschrijft dat mensen hier de hond uitlaten, er een glijbaan staat waar kinderen kunnen spelen en in de verte het verkeer over de weg te horen valt. ,,Als je het hebt geroepen, voel je misschien wel schaamte. Dat is een signaal waar je hersenen iets mee moeten doen. Maar misschien dacht je, ik doe het niet. Ook dat is een signaal.”

En vervolgens vertelt hij over hoe veel mensen met autisme die signalen sterker dan andere mensen binnen kunnen krijgen. ,,Hypergevoelig zou je dat kunnen noemen.”

Stéphanie herkent het direct, in allerlei cliënten. ,,Neem het voorbeeld een jongen die altijd door het raam naar buiten kijkt wanneer zijn leerkracht begint met uitleg van de stof. Die leraar denkt dan dat hij niet luistert, maar het tegendeel is het geval. Deze jongen heeft geen filter en hoort en voelt alles even hard. Hij heeft het juist nodig om de andere kant op te kijken, zodat hij niet overprikkeld raakt.”

Quote Ze kunnen dat gevoel of signaal soms moeilijk herkennen, daar hebben ze hulp van de omgeving bij nodig. Wij denken misschien, pak een kopje thee. Maar bij hen werkt het specifiek anders. Stephanie Bevers, Autismeconsulent ORO

Op weer een ander punt dieper in het bos vertelt Marc dat wanneer de stress hoger wordt, andere geluiden als storender kunnen worden ervaren. ,,Als ik overwegend de vogels hoor, ben ik ontspannen, maar als ik ook de auto's nog hoor, ervaar ik meer stress.” En Stéphanie: ,,Ze kunnen dat gevoel of signaal soms moeilijk herkennen, daar hebben ze hulp van de omgeving bij nodig. Wij denken misschien, pak een kopje thee. Maar bij hen werkt het specifiek anders.”

Ook begeleiding van kinderen met een normale begaafdheid

Als coronateam zijn ze blij dat de wandeling nu beschikbaar is voor een breder publiek. Kim: ,,We helpen niet alleen ORO-cliënten met een verstandelijke handicap. We begeleiden in toenemende mate kinderen met een normale begaafdheid.” Stephanie: ,,Het kenmerk is vaak een lagere sociaal-emotionele ontwikkeling. Als ze ‘s avonds thuis komen willen ze niets meer. Ouders denken dan dat ze met een onhandelbaar kind van doen hebben. Maar het is vaak overvraagd. Daar is meestal heel wat aan te doen, zonder hun leven heel ingrijpend te veranderen.”

Startlocatie: Parkeerplaats Warande, Warandelaan, Helmond. App: izi.travel Naam Audiogids: ORO Autisme Audiotour