Ook al is Pieter Verschuuren gestopt als voorzitter, hij blijft zich inzetten voor Dorpsplatform Aarle-Rixtel

Hij kwam in een tijd dat Laarbeek nog maar net een gemeente was geworden. ,,In 1997 gingen de kerkdorpen op in één gemeente en aanvankelijk ging de aandacht voornamelijk naar Beek en Donk", herinnert Pieter Verschuuren zich nog goed. ,,Dat zou het centrum worden. Maar we merkten al snel dat het ten koste ging van de leefbaarheid en levendigheid in de andere kerkdorpen. Om dat te keren, is in 2004 Dorpsplatform officieel opgericht.”