Ook bovenbouw basisschool moet aan het mondkapje, maar Mare (10) ziet het positief: ‘Het is weer iets wat je meemaakt’

Dorpscafé Neerkant sluit, familie zet in op Four Lounge & Leisure

NEERKANT - Voor de tweede keer deze week valt er een dorpscafé om door corona. Na Liessel staat nu in Neerkant de horecabroers Van Bussel het water aan de lippen. Ze zijn genoodzaakt om de deuren van het Dorpscafé te sluiten, maar houden wel Four Lounge & Leisure, wat eerst café-zaal Internos heette, in de lucht. Ook hun Playground X in Liessel blijft bestaan.

25 november