Ook coronavirus aangetroffen op nertsenbedrijven in De Mortel en Deurne.

Op 7 mei zijn er op twee nertsenbedrijven besmettingen met het coronavirus onder nertsen aangetroffen. Ook bij deze bedrijven lijkt besmetting van mens op dier de oorzaak te zijn. Het gaat om een bedrijf in De Mortel en een bedrijf in Deurne.

Het bedrijf in De Mortel is de derde locatie van de houder van het al eerder besmette nertsenbedrijf in Milheeze. Dat bedrijf heeft 10.000 dieren, aldus Schouten. De houderij uit Deurne heeft geen connectie met de eerdere besmettingen.

Volledig scherm Nertsenfokkerij Kuunders aan de Bankert in Milheeze is een van de twee door corona getroffen bedrijven. © Rene Manders/DCI Media

400 meter afstand

Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat er geen virus in de luchtmonsters buiten de stal is aangetroffen. Wel is er in de directe omgeving van nertsen virus aangetroffen op stofdeeltjes binnen de stal. Het is nog onbekend of mensen via deze stofdeeltjes besmet kunnen raken met het coronavirus.

Dieren en mest mogen niet van het bedrijf worden afgevoerd om verdere verspreiding te voorkomen. Uit voorzorg is rond beide bedrijven een 400-meterzone ingesteld, waarin de openbare weg is afgesloten voor voetgangers en fietsers. Bekijk hier welke straten zijn afgesloten.

De komende weken wordt het onderzoek op lucht- en stofmonsters herhaald.

‘Kortdurende uitbraak’

Onderzoeker Wim van der Poel, bij de Wageningen Universiteit, leidde het virologisch onderzoek op fokkerijen in Milheeze en Beek en Donk en was voorzichtig optimistisch: ,,We hopen op een kortdurende uitbraak”, zei hij eind april tegen deze site.

De zorgen in de regio kon hij zich goed voorstellen. ,,Ik begrijp heel goed dat je ongerust bent als je van nabij hebt meegemaakt wat een uitbraak van infecties onder dieren teweeg kan brengen, zoals veel mensen in Oost-Brabant.” Maar zelf kon hij geen link leggen tussen de coronabesmettingen bij nertsen en eerdere uitbraken van q-koorts en varkenspest. ,,Je hebt het over verschillende ziekteverwekkers, bij andere gastheren, met andere kenmerken.”