Ook de rector van het Varendonck College in Asten heeft geen eigen kamer meer

ASTEN - Zelfs de rector van het Varendonck College in Asten heeft geen eigen kamer meer. Flexibilisering is het sleutelwoord in het onderwijs van de toekomst. Daarbinnen passen ook de vier leerpleinen, die nu in gebruik zijn genomen.

„Als je voor meer dan 6 miljoen aan het gebouw verspijkert, is het goed om na te denken over de toekomstbestendigheid”, zegt rector Irma van Nieuwenhuijsen van het Varendonck College in Asten. Wat ze zich terdege bewust is, is dat een school voor leerlingen vooral een plek is waar ze hun klasgenoten kunnen ontmoeten. „Om ze aan het leren te houden, moeten we die aantrekkelijk maken.”

Dat is in ieder geval gelukt met de ruim opgezette, strak en stijlvol ingerichte leerpleinen, waarvan dinsdag de laatste twee officieel in gebruik genomen worden. Je waant je bijna ontspannen in de aula. „Het is verleidelijk om te gaan praten”, zegt scholier 4havo Janne Vermeulen (15) uit Someren-Eind. Ze zit met drie klasgenoten aan een tafel op het Talenplein. De andere drie pleinen zijn, verspreid door de school, Kunst & Techniek, Mens & Maatschappij en Natuur.

De leerpleinen zijn illustratief voor de richting waarin onderwijs zich beweegt. Dagen vol klassikale lessen waarin docenten in ellenlange monologen hun kennis probeerden over te dragen op verveelde scholieren zijn niet meer van deze tijd. Al een tijdje niet meer trouwens. Eind jaren 90 begon het Varendonck College al met Keuzewerktijd (KWT). Scholieren mogen zelf kiezen aan welk vakken ze die uren besteden. Zo worden ze zelfstandiger en meer verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.

De grootscheepse renovatie is volgens Van Nieuwenhuijsen ‘een gouden kans’ om het schoolgebouw te laten aansluiten bij die filosofie van flexibiliteit. Geen enkele docent heeft meer een eigen lokaal, zodat ruimte efficiënter benut wordt. Dat geldt zelfs voor de rector. „Dat we de personeelsruimten met zijn allen delen, is denk ik wel uniek”, meent de rector.

Rond elk leerplein liggen lokalen. Wie extra uitleg wil, kan tijdens KWT in de klas blijven zitten. Andere leerlingen gaan zelfstandig aan de slag op het leerplein, waar een docent een oogje in het zeil houdt. Er zijn kleine, geluidsdichte ruimtes waar groepjes kunnen samenwerken aan opdrachten of een presentatie kunnen oefenen.

„Van leerkracht word je meer coach”, zegt Giel Berkers, geschiedenisdocent. Bij uitstek een vak waarin je verhalen wilt vertellen, maar dat de verscheidenheid aan werkvormen nu groter is dan vroeger, vindt hij vooruitgang. „Het daagt me meer uit en het sluit beter aan bij de verschillende behoeften van de leerlingen.”

