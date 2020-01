Ook dit jaar nog steun voor boeren in Gemert-Bakel

GEMERT-BAKEL - Het ondersteuningsteam van boeren in Gemert-Bakel die worstelen met hun toekomst blijft ook dit jaar actief. Dat besluit is volgens de gemeente mede ingegeven door de voortdurende onzekerheid over de uitstoot van stikstof.

Het lokale ondersteuningsteam van Gemert-Bakel ging vorig jaar in navolging van een aantal andere gemeenten - waaronder Deurne - van start. In dat team werken gemeente, provincie, ZLTO en Rabobank samen om boeren te helpen met de vraagstukken waar zij mee worstelen. Moeten zij stoppen met hun bedrijf, of is verplaatsing een optie? En wat is er wel en niet mogelijk op de plek in het buitengebied die dan vrijkomt?

Quote We zien wel dat landelijke ontwikke­lin­gen zoals bijvoor­beeld de discussie over stikstof er voor zorgt dat mensen wat afwachten­der worden, een eventuele beslissing over de toekomst voor zich uit schuiven. Anke van Extel-van Katwijk

Het team heeft afgelopen jaar 104 Gemert-Bakelse agrariërs onder de loep genomen, blijkt uit een overzicht dat gisteravond aan de politiek werd gepresenteerd. Daaronder in elk geval ook een aantal boeren die hebben meegedaan aan de stoppersregeling die per 1 januari van dit jaar is geëindigd. Die regeling gold alleen voor varkens- en/of pluimveehouders. In Gemert-Bakel hebben in totaal 87 agrariers van die regeling gebruikgemaakt.

Daling

Net als in veel andere plattelandsgemeenten is ook in Gemert-Bakel het aantal agrarische bedrijven al jaren aan het dalen. In 2000 telde de gemeente nog 562 vergunningen voor veehouderijen. Vorig jaar waren dat er nog 357 en over 5 tot 10 jaar zijn dat er nog 214, zo verwacht de gemeente. Het aantal varkensbedrijven daalde van 225 in 2000 tot 123 vorig jaar, terwijl het aantal pluimveebedrijven in diezelfde periode daalde van 42 naar 23. Bij het rundvee was een daling te zien van 220 naar 158.

En telde Gemert-Bakel vorig jaar nog 20 megastallen, over 5 tot 10 jaar zijn er daar nog 10 van over, zo is de verwachting. Het aantal kippen in Gemert-Bakel daalde tussen 2000 en 2019 van ruim 2 miljoen naar ruim 1,1 miljoen, terwijl het aantal varkens - door schaalvergroting - juist steeg (van 311.285 naar 377.737. Het aantal nertsen verdubbelde in amper tien jaar bijna, van 108.762 tot 206.966 vorig jaar.

Meer wonen

Uit de overzichten blijkt dat het Gemert-Bakelse buitengebied blijft veranderen en dat de bedrijvigheid daar steeds meer plaatsmaakt voor wonen. De jongste cijfers komen voor wethouder Anke van Extel-van Katwijk (CDA, ruimtelijke ordening) niet als een verrassing. ,,We zien wel dat landelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de discussie over stikstof er voor zorgt dat mensen wat afwachtender worden, een eventuele beslissing over de toekomst voor zich uit schuiven. Dat maakt het soms wel lastig."

De onzekerheden tonen volgens de wethouder aan dat het buitengebied 'niet maakbaar is'. ,,Je bent van zoveel zaken afhankelijk." Als voorbeeld noemt ze de warme-saneringsregeling, die deze week afloopt. Daarvoor hebben zich in Gemert-Bakel negen agrariërs gemeld. ,,Veel mensen zeggen dan: dat is voor een gemeente als die van jullie natuurlijk een goede regeling. Maar men vergeet dat wij in het verleden met de pilot rond de reconstructie van het buitengebied al heel veel zaken hebben aangepakt. Rondom de kernen zijn bij ons al eerder heel veel bedrijven verdwenen."