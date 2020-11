Ook dorpsondersteuners in Gemert-Bakel niet bij Lumens maar apart

GEMERT-BAKEL - Het welzijnswerk in de gemeente Gemert-Bakel lijkt te verworden tot een lappendeken. De achttien dorpsondersteuners die werkzaam zijn in de zeven dorpen in Gemert-Bakel worden door het gemeentebestuur ondergebracht in een aparte stichting.

Dat is het rechtstreekse gevolg van het besluit van het college van B en W om het welzijnswerk weg te halen bij de LEV Groep in Helmond. Met ingang van 1 januari aanstaande wordt dat uitbesteed aan Lumens in Eindhoven vanwege een verschil van inzicht over de wijze waarop het welzijnswerk moet worden vormgegeven.

Gemert-Bakel wil de dorpsondersteuners namelijk niet zelf in dienst nemen, om zo de onafhankelijke positie van deze hulpverleners niet in gevaar te brengen. En Lumens wil ze er niet bij hebben.

In de arm

Als de dorpsondersteuners voor een stichting werken is de onafhankelijkheid wel gewaarborgd, zo laten B en W weten aan de gemeenteraad. Zij baseren zich daarbij op een advies van een in de arm genomen advocatenkantoor. Opmerkelijk is dat het bestuur van de stichting straks deels wel gevormd wordt door twee gemeenteambtenaren en gemeentesecretaris Giovanni Wouters.

Quote We zijn er nog volop mee bezig Hannie Penninx, Dorpsondersteuner in Elsendorp

Door het oprichten van deze stichting zijn er straks in ieder geval al vier partijen die zich bezig gaan houden met het Gemert-Bakelse welzijnswerk, in plaats van de ene instantie - de LEVgroep - die dat nu doet. Want naast Lumens en de stichting voor de dorpsondersteuners gaat de gemeente Gemert-Bakel het jongerenwerk voor eigen rekening nemen en moet voor het vluchtelingenwerk nog onderdak gevonden worden.

Geen expertise

Het vluchtelingwerk is nu weliswaar ook in handen van de LEVgroep, maar Lumens kan dat niet overnemen omdat het daar geen expertise voor in huis heeft. Die moet daarom elders gevonden worden. In raadsvragen heeft de VVD-fractie daarover haar zorgen al uitgesproken.

De dorpsondersteuners zelf laten in een reactie weten dat ze er ‘nog volop mee bezig zijn', maar willen verdere vragen over deze opmerkelijk stap niet beantwoorden. ,,We hebben afgesproken dat alle communicatie hierover via de gemeente loopt", zegt Hannie Penninx, dorpsondersteuner in Elsendorp.

Wethouder Wilmie Steeghs (Dorpspartij) van het Sociaal Domein was gisteren niet in de gelegenheid een nadere toelichting te geven op de kwestie.