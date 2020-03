Ook Gemert-Bakel zwaar getroffen door coronavirus: zeker vijf inwoners overleden

Van Veen: ,,Triest bericht. Wat we eigenlijk al wel vermoedden (...) Ik wens de nabestaanden heel veel sterkte in deze verwarrende tijden. Nogmaals de boodschap, mensen het is menens!”

Een van de overledenen is de Gemertse kunstenaar Frans Arts. Hij overleed zondag op 78-jarige leeftijd. In totaal zijn er in Nederland 356 mensen gestorven aan de gevolgen van het coronavirus. De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord-Brabant, 1915 in totaal. In Gemert-Bakel zijn 68 besmettingen gemeld.