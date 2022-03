Ook glastuinders in de Peel voelen de pijn van duur gas, maar niet allemaal even hard

Wie zijn gasprijs heeft vastgezet toen die nog laag was, heeft nu geluk. De variabele prijs is de laatste weken omhoog geschoten door de Russische inval in Oekraïne. Bij plantenkweker Alex Gevers uit Asten-Heusden is dat half-half. „Al 25 jaar fluctueert de variabele prijs tussen 5 en 40 cent. Nu ligt dat tussen de 60 cent en 1 euro en er was zelfs een piek richting 3 euro.” Waar de energiekosten normaal 5 tot 8 procent van zijn totale kosten uitmaken, is dat nu 20 procent.