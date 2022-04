Ook in Gemert-Bakelse politiek leven grote bezwaren tegen biogas

Achtergrond Lintjesre­gen 2022: alles over de graden, het uiterlijk en hoe je ze moet dragen

Op de dag voor Koningsdag dwarrelt de jaarlijkse lintjesregen weer naar beneden. Voor duizenden Nederlanders is deze dag een belangrijk moment in hun leven. Maar welke lintjes zijn er en hoe moeten de nieuwe gedecoreerden deze dadelijk gaan dragen? Vanaf dinsdag 26 april zijn rond 13.00 uur alle lintjes per gemeente in Brabant op deze site bekijken.

