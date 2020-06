Ook in politiek vraagtekens bij Gemert-Bakels plan jeugdwerk

Corona legt tennis­clubs geen windeieren, veel nieuwe leden dankzij zomerchal­len­ges

14 juni BEEK EN DONK - Met een sierlijke nazwaai slaat Marc Rademakers zaterdagmiddag op een van de banen van tennisvereniging 't Slotje een paar forehands over het net. De souplesse waarmee de rossige jongeling (20) uit Dierdonk de slagen uitoefent, verraadt dat hij al eens eerder een racket heeft vastgehouden. ,,Maar dat is alweer lang geleden'', zegt hij hijgend op een bankje op het terras van de Beek en Donkse tennisclub. Zoals zijn felrode Liverpool-shirt al doet vermoeden: ,,ik heb in mijn leven vooral gevoetbald.''