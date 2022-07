Ook in Zuidoost-Brabant zorgen over oprukkende varkenspest: ‘Als we dit over ons heen krijgen, ligt alles op z'n gat’

Theater­spek­ta­kel Vlierden 1300: ‘Met z’n allen de schouders eronder, dan krijg je iets bijzonders van de grond’

Vlierden wilde in 1925 onderdeel worden van de toenmalige gemeente Asten. Maar dat liep uit in een afwijzing. ,,Dat had te maken met de aard van het volk. Men vond de mensen in Vlierden wat arrogant. En zo zijn we in Deurne terechtgekomen”, vertelt Peter Verberne.

30 juni