Ook Jan met de pet heeft een boeiend verhaal: vijftig Deurnenaren en een Helmondse schrijver vertellen het hunne

HELMOND - Ieder mens heeft een interessant verhaal. Dat is het motto van Marlon Tielemans. In ‘Deurne vertelt’ beschrijft hij er vijftig van bekende en onbekende Deurnenaren. Maar wat is het verhaal van de Helmondse schrijver, sportfanaat, wereldreiziger, fotograaf en leraar? ,,Alles uit het leven halen.”

Verhalenverzamelaar. Zo zou je Marlon Tielemans (60) kunnen beschrijven. Ligfietsend van Helmond naar Rusland, van Bangkok naar Myanmar en door de Verenigde Staten ontmoette hij veel mensen. Hetzelfde tijdens een extreem zware ultraloop in Zuid-Afrika, bij marathons, wandelend door Lapland, op de school waar hij handvaardigheid geeft en fietsend door Ethiopië.

Toen Tielemans en zijn fietsmaat door Azië reisden trokken ze veel bekijks met hun ligfiets. ,,Met die korte beentjes konden ze niet bij de trappers, maar ze wilden allemaal op die fiets. Soms stond er wel driehonderd man om ons heen. We werden uitgenodigd bij mensen thuis. Trots lieten ze hun twee koeien en kippen zien. Die gastvrijheid en wat ze met handen en voeten vertellen. Dat is smullen voor mij.”

De gewone man en vrouw

Boerenfamilies in een afgelegen Aziatisch dorp, Amerikaanse paradijsvogels, bewoners van een appartementengebouw in Helmond-Oost. Allemaal vindt Tielemans ze bijzonder. Juist de verhalen van de gewone man en vrouw doen hem iets. ,,Aan mensen die hier voorbijlopen met hun hond zou ik ook best kunnen vragen wat dat dier voor hen betekent? Alles is interessant.” Om zijn verzameling mooie verhalen aan te vullen hoeft hij dus helemaal niet ver te gaan.

Nacht in een Deurnese kebabzaak

Voor het boek ‘Deurne vertelt’ ging hij op de koffie bij vijftig inwoners. Thea Mansvelders van Museum m’n Hökske liet hem haar altijd geheim gebleven dagboek inzien. Bij een nachtelijk bezoek aan grillroom Shalom kwam Tielemans er achter dat eigenaar Hisham niet alleen broodjes kebab kan maken maar ook een master degree heeft in Islamitische Cultuurgeschiedenis.

Deze verhalen kan iedereen nu lezen. Met de meeste andere teksten die Tielemans aan het papier toevertrouwde is dat niet zo. Hoeft ook niet, want de verhalen zijn vooral voor hem zelf waardevolle herinneringen. Souvenirs van bijzondere momenten die fases in zijn leven markeren. Hij heeft stapels verhalen uit zijn hardloopjaren. Die hobby nam extreme vormen aan. Alles draaide om trainingsschema’s, wedstrijden en bizarre uitdagingen.

Quote Ik weet wat het is om pijn te lijden, vast te houden aan een schema en diep te gaan om een doel te bereiken Marlon Tielemans, Verhalenverzamelaar

Het tekent Tielemans. Hij houdt niet van half werk. Is altijd bezig en wil overal het maximale uithalen. ,,Niet dat ik geen uur stil kan zitten, maar dan moet de rest van de dag wel zinvol ingevuld zijn. En ik vind gewoon heel veel dingen fijn om te doen. Als ik er klaar mee ben, moet ik er trots op kunnen zijn.”

Op zijn veertigste maakte een blessure een abrupt einde aan het hardloopavontuur. ,,Het hardlopen was een onvergetelijke ervaring. Ik weet wat het is om pijn te lijden, vast te houden aan een schema en diep te gaan om een doel te bereiken.”

Portretten van dertien Deurnese families

Tielemans fietst en wandelt veel in zijn vrije tijd. Verder doet hij vooral culturele projecten. Hij maakte bijvoorbeeld Lucas Gassel-kijkdozen en foto’s voor het boek ‘Goeikes, Helmonders in beeld’. Dat laatste deed hij samen met zijn jongste dochter. Zijn oudste dochter nam de vormgeving van zijn boek ‘Deurne vertelt’ voor haar rekening. Momenteel is hij bezig dertien Deurnese families met de meest voorkomende familienamen te portretteren voor een expositie rond 1300 jaar Deurne.

Zolang hij lichamelijk en geestelijk fit is, zul je Tielemans niet lang met een boek op de bank zien zitten. ,,Ook lezen vind ik fijn. Maar er zijn zoveel belangrijke dingen te doen. Ik koop wel veel boeken omdat ik denk; lezen komt er nog wel een keer van’.”

Verhalen van Helmonders

In huis slingeren handgeschreven briefjes en lijstjes rond met dingen die hij nog moet en wil. Met kleine zaken als ramen wassen en kachelhout zagen tot een serieuze bucketlist met grootse plannen. ,,Het leven is te kort. Ik moet keuzes maken.” In ieder geval wil hij een boek maken als ‘Deurne vertelt’ maar dan met verhalen van Helmonders. De stad waar hij al zijn leven lang woont, werkt en waar hij trots op is.

Het boek Deurne vertelt is voor 15 euro te koop bij Boekhandel Hub Berkers in Deurne.