Ook kinderen in het verre Gambia hebben baat bij Laarbeekse vlijt tijdens NLdoet

CDA Deurne moet tien spandoeken voor verkiezing weghalen; andere partijen kregen ook waarschu­wing

DEURNE - De spandoeken van CDA Deurne zijn niet in goede aarde gevallen. De partij moest voor dinsdagmiddag tien ‘verkiezingsbanners’ weghalen, anders zou de gemeente dit doen. Ook andere partijen kregen een brief over verkeerd geplaatste borden.

9 maart