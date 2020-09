Ook Laarbeek kiest voor roetveegpiet en de intocht gaat niet door

LAARBEEK - De Sinterklaas-comités van Laarbeek kiezen dit jaar voor de roetveegpiet. De traditionele intochten en ook het vertrek in de haven van Aarle-Rixtel op 6 december gaan niet door, maar er komt een alternatief voor in de plaats.

Helmond en Asten kozen er al eerder voor, nu zijn de Laarbeekse sinterklaascomités ook om. In het jaar 2020 verdwijnt zwarte piet uit de officiële festiviteiten en maakt plaats voor de roetveegpiet. Het besluit is volgens burgemeester Frank van der Meijden, die deze week met de comités bij elkaar heeft gezeten, niet licht genomen.

,,Het was voor de tweede keer dat we bij elkaar kwamen. Eén van de comités was er eigenlijk al gelijk voor. De andere hebben met de achterban heel zwaar vergaderd", zegt hij. Hij noemt het besluit de ‘eerste goede stap naar verandering’. ,,Ik heb vertrouwen dat we de switch kunnen maken; ontvankelijkheid voor het maatschappelijk debat is héél belangrijk.”

Tijdens de bijeenkomst is ook definitief besloten dat de ontvangst van de goedheiligman langs de kades en ook het vertrek op 6 december in de haven van Aarle-Rixtel niet door kunnen gaan. ,,Het kan gewoon niet, dan komen er drommen mensen op af. We weten met zijn allen dat het aantal besmettingen toeneemt en dat de maatregelen waarschijnlijk worden verscherpt.”

Geheime locatie

Natuurlijk komt er wel een alternatief. Van der Meijden: ,,De sint wordt dit jaar op een geheime locatie in Nederland binnengehaald, om vervolgens zoals altijd het geval is - dat weet iedereen - direct naar Laarbeek te vertrekken. Hij wordt hier eveneens op een geheime plek ontvangen en gefilmd.” Zo kunnen de Laarbeekse kinderen toch met eigen ogen zien dat Sinterklaas naar hun gemeente is gekomen. Vooralsnog is niet besloten om het vertrek te filmen, maar het zou kunnen dat het comité van Aarle-Rixtel daar later over besluit.

Vervolgens heeft elk dorp een eigen manier om Sinterklaas te verwelkomen. In Lieshout en Mariahout zal hij door de kern worden gedragen. ,,De comités doen de oproep om vooral thuis te blijven, want hij komt door de straten.” In Aarle-Rixtel mogen de kinderen Sinterklaas ontmoeten in multifunctioneel centrum/ sporthal De Dreef. ,,Ze zullen daar werken met tijdslots.” In Beek en Donk vindt een soortgelijke bijeenkomst plaats, maar dan buiten op het parkeerterrein bij De Muldershof.