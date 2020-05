Ook Laarbeek sluit zich aan bij Coalition of the Willing

LAARBEEK - In navolging van onder andere Tilburg, Nijmegen, Amsterdam en recent Geldrop-Mierlo hoort nu ook Laarbeek bij de Coalition of the Willing. Deze pleit ervoor om 500 alleenstaande kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen naar Nederland te halen.

Een kleine raadsmeerderheid bleek daar deze week voorstander van te zijn, enkel de grootste oppositiepartij PNL was tegen. Deze fractie vindt dat de opvang van deze kinderen een landelijk of Europees probleem is, geen regionaal vraagstuk.

Niet dat het nu per se de bedoeling is dat Laarbeek een aantal van deze kinderen zelf zal opvangen. Volgens wethouder Greet Buter (PvdA, statushouders & inburgering) staat de pleegzorg nu al onder druk en heeft de gemeente hier geen gezinsvervangend tehuis. Ondanks dat reageerde ze positief op de motie, die was ingediend door haar eigen fractie en De Werkgroep.

Enkele raadsleden, onder wie Ron Verschuren van Algemeen Belang Laarbeek, noemen de situatie op de kampen ‘schrijnend’, zeker in coronatijd. ,,Het is bijna niet voor te stellen. We zitten hier achter een schermpje veilig te debatteren, maar wat zich daar afspeelt is onbeschrijflijk.”

Al in oktober heeft Griekenland de Europese lidstaten verzocht om de 2500 alleenstaande, minderjarige vluchtelingen uit de kampen te herplaatsen. Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Portugal, Ierland, Finland, Kroatië, Litouwen, België, Noorwegen en Bulgarije hebben daar gehoor aan gegeven.

Alleen goederen en expertise

Nederland heeft tot nu toe deze vorm van hulp geweigerd en wil alleen goederen en expertise naar Griekenland sturen. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD, justitie en veiligheid) liet eerder weten dat zij vindt dat het opnemen van vluchtelingenkinderen niet bijdraagt aan ‘een structurele oplossing’.