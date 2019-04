Ook ondersteuning voor boeren in Gemert-Bakel

In Gemert-Bakel is Anke de Brouwer sinds begin dit jaar actief als ’agrarische bedrijfscontactfunctionaris'. In gewone-mensentaal: een verbindende schakel tussen boeren enerzijds en de instanties waarmee zij te maken hebben anderzijds. Die instanties - de gemeente, de provincie, de ZLTO en de Rabobank - hebben zich verenigd in een lokaal ’ondersteuningsteam'.

Het grote verschil met Deurne is dat in Gemert-Bakel De Brouwer pas langskomt op het moment dat de boer in kwestie daar om vráágt. Die benadering is daarmee anders dan de werkwijze in Deurne, waar de ’erfbetreders’ een adressenlijst afwerken met daarop de namen van alle boeren die eerder hebben aangegeven te overwegen hun bedrijf te willen beëindigen.

Accent

Volgens de ZLTO, bij wie De Brouwer formeel in dienst is, zijn er inmiddels vijftien gemeenten die boeren ondersteuning bieden of dat overwegen. ,,Daarin kan elke gemeente haar eigen accent leggen, in Gemert-Bakel doen ze het op deze manier”, vertelt bestuurslid Hendrik Hoeksema. Net als in Deurne is de aanleiding voor de ondersteuning wel hetzelfde: de vele regels en wetten die de komende jaren op de boeren afkomen. Voorbeelden daarvan zijn de stoppersregeling die per 1 januari 2020 afloopt, het verbod op nertsenhouderijen en het asbestverbod.

Gemert-Bakel telde in 2000 nog 580 agrarische bedrijven, inmiddels is dat aantal gedaald tot 320. Anke de Brouwer heeft inmiddels al zo'n 25 gesprekken gevoerd. ,,Niet één situatie is hetzelfde. ,,De ene boer is nog vooral boos over bijvoorbeeld aangekondigde regels, terwijl een andere boer volop in kansen denkt, kijkt hoe hij zijn bedrijf kan voortzetten.”

Onafhankelijk

Groot pluspunt is ook dat De Brouwer bij haar gesprekken met de boeren onafhankelijk is, benadrukt Pieter Michielsen, directeur van Rabobank Peel Noord. ,,Als bank hebben wij een financieel belang, daarom zijn er misschien ondernemers die tegen ons niet het hele verhaal willen of durven vertellen. Maar het is wel belangrijk dat ze dat juist wel doen, omdat de toekomst van hun bedrijf voor een groot deel ook een mentale kwestie is. Dat hebben we hier in Gemert-Bakel in sterke mate gezien bij de nertsenhouders.”