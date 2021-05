Ook onderzoek naar alternatief Cultuurhuis Gemert

GEMERT-BAKEL - Het is bij lange na nog niet zeker dat er een nieuw Cultuurhuis komt in het centrum van Gemert. Voordat daar een beslissing over wordt genomen, moet ook gekeken worden wat de kosten zijn van het opknappen van het huidige theater in Gemert, De Eendracht aan de St. Annastraat.

Dat is de even korte als krachtige boodschap van de gemeenteraad van Gemert-Bakel aan B en W. Behalve dat duidelijk moet zijn wat de kosten worden van zo'n ingrijpende renovatie moet ook worden gekeken of het mogelijk is muziekschool Kunstlokaal onder te brengen in De Eendracht.

Het idee om De Eendracht en het Kunstlokaal samen te voegen tot een Cultuurhuis werd geboren in de discussie over het nieuwe Gemertse centrumplan. Aanvankelijk werd de mogelijkheid geopperd zo'n cultuurcentrum onder te brengen in het Kasteel, maar dat plan bleek niet haalbaar. Hetzelfde gold voor het idee om de kerk St. Jans Onthoofding als locatie.

Voormalig politiebureau

Nu wordt gedacht aan enkele plekken aan de Komweg, aan de noordwestkant van het centrum. Het gaat daarbij om het leegstaande voormalige politiebureau en het eveneens leegstaande voormalige fabriekscomplex van Van den Acker.

Quote De wethouder loopt gewoon te hard van stapel Ton Vogels , Fractie-Vogels in gemeenteraad Gemert-Bakel

,,Maar we willen eerst wel gewoon goed in beeld hebben wat de mogelijkheden zijn voordat we ja of nee zeggen tegen een nieuw Cultuurhuis", licht CDA-fractievoorzitter Stefan Janszen toe. ,,Het is prima dat we kijken waar er in het centrum van het dorp mogelijkheden zijn om voor de Eendracht en het Kunstlokaal samen een nieuw Cultuurhuis te bouwen. Maar dan moeten de alternatieven daarvoor ook wel eerst goed worden onderzocht.”

Voor de fanfare uit

Volgens VVD-fractievoorzitter Jan Vroomans loopt wethouder Wilmie Steeghs (Dorpspartij) met haar voorstel te ver voor de fanfare uit. ,,Ze verwijst daarbij naar het coalitieakkoord waarin zou zijn afgesproken dat er een Cultuurhuis kom. Maar daarin staat alleen dat er deze periode voorbereidingen voor zouden worden getroffen. Niet dat er al een compleet uitgewerkt plan voor nieuwbouw zou liggen”, vindt hij.

Dat zegt ook Ton Vogels van de gelijknamige eenmansfractie. ,,De wethouder loopt gewoon te hard van stapel en de vrijwel voltallige gemeente fluit haar nu terug. Dat ook de coalitiepartners CDA en Dorpspartij aan de rem gaan hangen, zegt genoeg.”

Boodschap helder

Wethouder Steeghs laat via haar woordvoerder weten dat de boodschap van de gemeenteraad helder is en dat inderdaad nu eerst ook de alternatieven voor een nieuw Cultuurhuis in beeld moeten worden gebracht. ,,Pas na die de inventarisatie volgt er voorstel aan de raad over dit onderwerp. Maar dat was immers zo ook al afgesproken met de raad.”

