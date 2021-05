Ook plan B voor de Heuvel in Lieshout is klaar

LIESHOUT - Zes weken de tijd hadden ze om een alternatief plan voor de Heuvel in Lieshout uit te werken. Het is klaar: op 8 juni presenteert Stichting Plan Lieshout haar ideeën aan de gemeenteraad. ,,Eigenlijk is het nu aan de Lieshoutse bevolking om een oordeel te vellen”, zegt woordvoerder Twan van Bommel.

Dankzij het noeste werk en de lobby van de initiatiefnemers - naast Van Bommel zijn dat Erik Caelen en Marc Janssen - valt er voor de lokale politiek echt wat te kiezen. De drie hebben de afgelopen tijd intensief overlegd met Laarbeek, projectontwikkelaar Rialto en ook vertegenwoordigers van alle partijen in de gemeenteraad.

Quote We willen wat het beste is voor Lieshout. Eigenlijk zou het dorp er zelf iets over moeten kunnen zeggen Twan van Bommel, Stichting Plan Lieshout Een van de resultaten is dat de bezwaren die de stichting had tegen het supermarktplan-met-appartementen Heuvel deels zijn opgelost. ,,Aanvankelijk zouden we een eigen plan A uitwerken, maar het verbeterde plan is plan A geworden", zegt Van Bommel. Ook dat wordt 8 juni gepresenteerd door de projectontwikkelaar.

In plan A verhuist de supermarkt aan de Dorpstraat nog steeds naar een grotere ruimte in een nieuwbouwpand aan de Heuvel en komen daarboven appartementen. Maar de rooilijnen van de nieuwbouw die in de presentatie van afgelopen september nog tot over de stoep en de parkeerplaatsen op straat doorliepen, zijn bijvoorbeeld teruggedrongen. De historische Frankische driehoek, een kenmerkend element in het centrum van Lieshout, blijft daardoor gespaard.

Autoluwe plek met ruimte voor recreatie, horeca en evenementen

In plan B breidt de Jumbo ook uit, maar dan op de huidige locatie in de Dorpsstraat. Een van de argumenten is dat supermarkten in buurtwinkelcentra elders in de regio, blijkens eigen onderzoek, geen versterkend effect hebben op de terrassen. ,,De verplaatsing van de supermarkt naar de Heuvel zal bovendien regelmatig tot problemen leiden bij evenementen", stellen zij. Zo moet de Heuvel voor onder andere de Ronde van Lieshout, het Dialecten Festival, de weekmarkt en de braderie op Tweede Pinksterdag worden afgesloten en dat heeft dan weer gevolgen voor de bereikbaarheid van de supermarkt op die plek.

De Heuvel wordt in plan B weer het kloppend hart van Lieshout: een autoluwe plek met ruimte voor recreatie, horeca en evenementen. Geen supermarkt, wel meer woningen. Ook al iets waar Lieshout een enorme behoefte aan heeft. Twee varianten hebben ze daarvoor uitgewerkt: een met 41 appartementen en 73 parkeerplaatsen, de ander met 27 eengezinswoningen en 54 parkeerplaatsen.

Hoewel de drie zelf een sterke voorkeur hebben voor plan B, zouden ze met het huidige plan A kunnen leven. Als er tenminste maar draagvlak voor is. ,,We willen wat het beste is voor Lieshout. We hebben de laatste vijf dag 150 steunbetuigingen voor plan B gehad. We hopen dat nog meer zullen reageren. Eigenlijk zou het dorp er zelf iets over moeten kunnen zeggen", vindt Van Bommel. ,,Een kans als deze doet zich maar een keer in de veertig jaar voor.”