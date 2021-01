Ook tijdelijke stop op zonnevelden in Asten

Wat doe je als vrouw als je kaal wordt? Met een haarwerk komt vaak het vertrouwen terug, zegt kapster Wieteke Jansen

13 januari BEEK EN DONK - Vrouwen die kaal worden, dat is geen gemakkelijk gespreksonderwerp. Blijf je kaal of zoek je een oplossing in de vorm van een haarwerkje? ,,Je moet jezelf leren accepteren met haarwerk. Dat doe je niet binnen een dag.’’