Ook verbod op carbidschieten in Laarbeek

In Eindhoven is carbid­schie­ten allang verboden en dat willen ze in Breda nu ook

22 november EINDHOVEN/BREDA - Wat te doen met de run op melkbussen om carbid te schieten? Daarover overleggen de Veiligheidsregio’s in Nederland maandagavond tijdens hun landelijke beraad. In Eindhoven is het al geregeld: ,,Het staat in onze Algemene Plaatselijke Verordening.”