Ook zorgen CDA in Gemert om verdwenen vrijwilligers

GEMERT-BAKEL - Ook het CDA in Gemert-Bakel maakt zich zorgen over het grote aantal verdwenen vrijwilligers in deze gemeente na de overgang van het welzijnswerk. De partij wil weten of welzijnswethouder Wilmie Steeghs (Dorpspartij) inmiddels al actie ondernomen heeft om het aantal vrijwilligers in het sociaal domein weer op peil te brengen.

Dat blijkt uit schriftelijke vragen die CDA-raadslid Rik van Kessel gesteld heeft aan het Gemert-Bakelse college van burgemeester en wethouders. Eerder al toonde met name de VVD-fractie in de gemeenteraad van Gemert-Bakel zich al zeer ongerust over de plotselinge afname van het aantal welzijnsvrijwilligers in deze gemeente.

Dat welzijnswerk was in handen tot 1 januari jongstleden in handen van de LEVgroep in Helmond. Maar sinds het begin van het nieuwe jaar zijn deze werkzaamheden in het sociaal domein ondergebracht bij Lumens in Eindhoven.

Onoverbrugbaar

De aanleiding voor deze overgang was een diepgaand verschil van inzicht tussen gemeentebestuur en LEVgroep over de koers in het Gemertse welzijnswerk. De LEVgroep vond dat de wethouder te veel op de stoel van de uitvoerende instantie ging zitten en was van mening dat deze zich vooral met de hoofdlijnen van het beleid moest bezig houden. Dat leidde uiteindelijk tot een onoverbrugbaar conflict.

De overgang van de ruim 120 vrijwilligers waar de LEVgroep in de Gemertse kerkdorpen mee werkte aan Lumens kwam in gevaar door de recente privacywetgeving. Die verhinderde dat de ene instantie een complete adressenlijst aan de andere instantie kon overhandigen.

Alle vrijwilligers moesten zich daarom opnieuw aanmelden, en daar liep het spaak. Slechts een handjevol Gemertenaren deed dat. Dat erkende ook de regiomanager van Lumens, Ellen van Deursen. In een gesprek met deze krant begin januari zei ook Van Deursen dat ze zich zorgen maakte over het fors afgenomen aantal vrijwilligers. Die zijn volgens haar ook voor Lumens nodig om het welzijnswerk afdoende uit te kunnen voeren.

Krachten

De CDA-fractie vraagt nu aan wethouder Steeghs of deze zorgen terecht zijn en of de wethouder deze deelt. Ook wil CDA-raadslid Van Kessel weten hoeveel vrijwillige krachten er nu exact werkzaam zijn voor Lumens en of er op alle verschillende vlakken in het welzijnswerk wel voldoende Gemertenaren beschikbaar zijn.

Eerder al riep wethouder Steeghs Gemertenaren die actief waren voor de LEVgroep met nadruk op zich ook aan te melden bij Lumens. Regiomanager Van Deursen herhaalde die oproep begin vorige maand nog eens in deze krant.